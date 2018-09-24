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61-летнего мужчину насмерть сбил поезд в Пинске

24 сентября 2018 14:02
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Новости Беларуси. В Пинске поезд сбил мужчину насмерть.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, происшествие случилось днем двадцать второго сентября на станции Пинск. Поезд «Гомель-Брест» сбил 61-летнего мужчину, который пересекал ж/д пути по пешеходному переходу. Машинист подавал мужчине предупреждающие сигналы.

Однако избежать столкновения не удалось. Мужчина погиб.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

В июле в Ивацевичах поезд насмерть сбил мужчину (читать далее). 

# Несчастный случай # происшествия

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