Столкновение Renault и УАЗ под Солигорском: погибли оба водителя и пассажирка

Новости Беларуси. В Солигорском районе три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и УАЗа.

По информации Следственного комитета, авария произошла утром двадцать четвертого сентября. Произошло столкновение легковушки Renault и автомобиля УАЗ. В результате произошедшего погибли три человека: две девушки – водитель и пассажир легковушки – и водитель УАЗа.

Проводится осмотр места происшествия. Устанавливаются личности погибших, проводятся первоначальные следственные действия.

В начале сентября под Новополоцком столкнулись два Volkswagen.