23-летняя девушка ехала с большой скоростью по мокрому асфальту: в ДТП под Солигорском погибли три человека

Новости Беларуси. Жуткая авария утром 24 сентября произошла под Солигорском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три человека погибли при столкновении легковушки и УАЗа. Сейчас следователи продолжают осмотр места происшествия. Вот что известно о ДТП к этому моменту.

Сергей Чеботарев, официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома:

23-летняя девушка на Renault Laguna не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. Там она столкнулась с автомобилем УАЗ под управлением 26-летнего водителя. В результате ДТП погибла девушка, ее пассажирка и водитель УАЗ. По предварительной информации девушка двигалась с большой скоростью и по мокрому асфальту. Проводится проверка.