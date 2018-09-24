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23-летняя девушка ехала с большой скоростью по мокрому асфальту: в ДТП под Солигорском погибли три человека

24 сентября 2018 11:05
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Новости Беларуси. Жуткая авария утром 24 сентября произошла под Солигорском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23-летняя девушка ехала с большой скоростью по мокрому асфальту: в ДТП под Солигорском погибли три человека-1

Три человека погибли при столкновении легковушки и УАЗа. Сейчас следователи продолжают осмотр места происшествия. Вот что известно о ДТП к этому моменту.

23-летняя девушка ехала с большой скоростью по мокрому асфальту: в ДТП под Солигорском погибли три человека-4

Сергей Чеботарев, официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома:
23-летняя девушка на Renault Laguna не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. Там она столкнулась с автомобилем УАЗ под управлением 26-летнего водителя. В результате ДТП погибла девушка, ее пассажирка и водитель УАЗ. По предварительной информации девушка двигалась с большой скоростью и по мокрому асфальту. Проводится проверка.

23-летняя девушка ехала с большой скоростью по мокрому асфальту: в ДТП под Солигорском погибли три человека-7

В понедельник 24 сентября в Беларуси ухудшилась погода: в страну пришел циклон «Фабьен». Прогнозируется штормовой ветер и ливни. Подробнее здесь.

# Авария в Минской области # происшествия # Сергей Чеботарев # Фотофакт

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