Лжесоцработница из России обокрала 89-летнего дедушку в Орше

Новости Беларуси. 34-летняя гражданка Российской Федерации совершила кражу из квартиры 89-летнего пенсионера в Орше.

Женщина представилась социальным работником, и мужчина впустил ее в квартиру.

Мошенница рассказывала ему о необходимости сделать косметический ремонт в доме и заменить пенсионное удостоверение на документ нового образца.

А тем временем перемещалась по квартире и незаметно «упаковывала свои карманы» деньгами дедушки: 1,5 млн рублей, 100 евро и 600 долларов.

Пропажу пожилой мужчина обнаружил быстро после ухода «заботливой» соцработницы и обратился в правоохранительные органы.

УСК по Витебской области:

С целью установления лица, совершившего данное преступление, в органы внутренних дел было направлено поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Установлено, что преступление было совершено гражданкой Российской Федерации, 1980 г.р. В настоящее время проверяется ее причастность к совершению иных противоправных действий.

Женщина задержана. Возбуждено уголовное дело по ст.205 УК РБ (кража).

Представляются социальными работниками мошенники нередко. Чаще, как в этой истории, просто говорят без умолку, притупляя внимание стариков, а вот более осмотрительные даже оказывают минимальную помощь: измеряют давление, температуру, проводят осмотр.

Несколько лет назад в Минске такие услуги обошлись престарелым людям слишком дорого. Мошенницы унесли с собой 1 миллион 200 тысяч рублей. Подробности смотрите на видео.