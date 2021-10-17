57-летний борисовчанин изнасиловал подростка. В милиции рассказали подробности страшного преступления

Новости Беларуси. Переполох в спокойном Борисове. 57-летний мужчина напал и затащил в лес 16-летнюю девушку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Подробности громкого преступления с места происшествия у Оксаны Семашко.
Новости Беларуси. Переполох в спокойном Борисове. 57-летний мужчина напал и затащил в лес 16-летнюю девушку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Подробности громкого преступления с места происшествия у Оксаны Семашко.
Оксана Семашко, корреспондент:
Спальный район Борисова. Около 18 часов. Неизвестный мужчина нападает и тащит в лес девушку-подростка.
Некоторые матери наблюдали за этим. Громкие случаи совращения несовершеннолетних в Беларуси – подробности далее.
Там он издевался над ней и насиловал, а потом как ни в чем не бывало вернулся домой к жене. Подросток о случившемся сообщила бабушке, а та в милицию. В течение часа подозреваемого задержали по горячим следам. В отношении борисовчанина возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает до 13 лет лишения свободы. Задержанный два раза уже был судим за аналогичные преступления.
Константин Глушень, начальник отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Борисовского РУВД:
Девушка возвращалась от гостей, своих родственников. Они проживают в частном секторе, который мы можем наблюдать с правой стороны от меня. Возвращалась домой в рядом расположенные многоэтажные дома нашего города. Преступник поджидал ее в этом месте, в данной лесополосе. Когда она проходила мимо, он с применением насилия напал на нее.
– Какое состояние здоровья подозреваемого? Он вменяемый или нет? Дает ли он показания?
– Сейчас проводятся следственные мероприятия. Назначен ряд экспертиз. Об этом можно будет сказать по их заключению. Показания он дает. Находится в здравом уме.
– Как себя чувствует сама подросток?
– С подростком работают психологи.
– Как нам уберечь своих детей и себя от подобных случаев?
Константин Глушень:
С подростками нужно, как и ранее, испокон веков нам говорили наши бабушки, дедушки, родители, что с чужими никуда ходить нельзя, от чужих ничего брать нельзя, в машины садиться ни к кому нельзя. Сейчас уже время осенне-зимнее. Темнеть начинает раньше. Надо стараться встречать своих несовершеннолетних деток, внуков, сопровождать их из школы домой либо в школу провожать. А также детям нужно разъяснять, чтобы маршрут движения из учебных заведений, магазинов либо из мест, где они отдыхают у родственников, они строили по освещенным улицам, где многолюдно.
– Как разрушить схему человека, который что-то замышляет?
– Как правило, если лицо пристает в общественном транспорте – значит, он за собой преследует какую-то цель. Если человек находится в состоянии алкогольного опьянения и его поведение вызывает какой-то общественный резонанс, то есть хулиганские действия, в данном случае нужно попытаться привлечь внимание общественности, тех граждан, которые находятся рядом, сообщить о произошедшем водителю и незамедлительно информировать по линии 102 органы внутренних дел.
Обращения принимают уже два года. Куда можно обратиться детям, если их преследуют на улице? Читайте здесь.