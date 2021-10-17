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57-летний борисовчанин изнасиловал подростка. В милиции рассказали подробности страшного преступления

17 октября 2021 17:04
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Новости Беларуси. Переполох в спокойном Борисове. 57-летний мужчина напал и затащил в лес 16-летнюю девушку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Подробности громкого преступления с места происшествия у Оксаны Семашко.

57-летний борисовчанин изнасиловал подростка. В милиции рассказали подробности страшного преступления-1

Оксана Семашко, корреспондент:
Спальный район Борисова. Около 18 часов. Неизвестный мужчина нападает и тащит в лес девушку-подростка.

Некоторые матери наблюдали за этим. Громкие случаи совращения несовершеннолетних в Беларуси – подробности далее.

57-летний борисовчанин изнасиловал подростка. В милиции рассказали подробности страшного преступления-4

Там он издевался над ней и насиловал, а потом как ни в чем не бывало вернулся домой к жене. Подросток о случившемся сообщила бабушке, а та в милицию. В течение часа подозреваемого задержали по горячим следам. В отношении борисовчанина возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает до 13 лет лишения свободы. Задержанный два раза уже был судим за аналогичные преступления.

57-летний борисовчанин изнасиловал подростка. В милиции рассказали подробности страшного преступления-7

Константин Глушень, начальник отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Борисовского РУВД:
Девушка возвращалась от гостей, своих родственников. Они проживают в частном секторе, который мы можем наблюдать с правой стороны от меня. Возвращалась домой в рядом расположенные многоэтажные дома нашего города. Преступник поджидал ее в этом месте, в данной лесополосе. Когда она проходила мимо, он с применением насилия напал на нее.
Какое состояние здоровья подозреваемого? Он вменяемый или нет? Дает ли он показания?
Сейчас проводятся следственные мероприятия. Назначен ряд экспертиз. Об этом можно будет сказать по их заключению. Показания он дает. Находится в здравом уме.
Как себя чувствует сама подросток?
С подростком работают психологи.
Как нам уберечь своих детей и себя от подобных случаев?

57-летний борисовчанин изнасиловал подростка. В милиции рассказали подробности страшного преступления-10

Константин Глушень:
С подростками нужно, как и ранее, испокон веков нам говорили наши бабушки, дедушки, родители, что с чужими никуда ходить нельзя, от чужих ничего брать нельзя, в машины садиться ни к кому нельзя. Сейчас уже время осенне-зимнее. Темнеть начинает раньше. Надо стараться встречать своих несовершеннолетних деток, внуков, сопровождать их из школы домой либо в школу провожать. А также детям нужно разъяснять, чтобы маршрут движения из учебных заведений, магазинов либо из мест, где они отдыхают у родственников, они строили по освещенным улицам, где многолюдно.
Как разрушить схему человека, который что-то замышляет?
Как правило, если лицо пристает в общественном транспорте – значит, он за собой преследует какую-то цель. Если человек находится в состоянии алкогольного опьянения и его поведение вызывает какой-то общественный резонанс, то есть хулиганские действия, в данном случае нужно попытаться привлечь внимание общественности, тех граждан, которые находятся рядом, сообщить о произошедшем водителю и незамедлительно информировать по линии 102 органы внутренних дел.

Обращения принимают уже два года. Куда можно обратиться детям, если их преследуют на улице? Читайте здесь.

# Насилие # происшествия # Оксана Семашко # Константин Глушень # Фотофакт

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