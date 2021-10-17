57-летний борисовчанин изнасиловал подростка. В милиции рассказали подробности страшного преступления

Новости Беларуси. Переполох в спокойном Борисове. 57-летний мужчина напал и затащил в лес 16-летнюю девушку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Подробности громкого преступления с места происшествия у Оксаны Семашко.

Оксана Семашко, корреспондент:

Спальный район Борисова. Около 18 часов. Неизвестный мужчина нападает и тащит в лес девушку-подростка. Некоторые матери наблюдали за этим. Громкие случаи совращения несовершеннолетних в Беларуси – подробности далее.

Там он издевался над ней и насиловал, а потом как ни в чем не бывало вернулся домой к жене. Подросток о случившемся сообщила бабушке, а та в милицию. В течение часа подозреваемого задержали по горячим следам. В отношении борисовчанина возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает до 13 лет лишения свободы. Задержанный два раза уже был судим за аналогичные преступления.

Константин Глушень, начальник отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Борисовского РУВД:

Девушка возвращалась от гостей, своих родственников. Они проживают в частном секторе, который мы можем наблюдать с правой стороны от меня. Возвращалась домой в рядом расположенные многоэтажные дома нашего города. Преступник поджидал ее в этом месте, в данной лесополосе. Когда она проходила мимо, он с применением насилия напал на нее.

– Какое состояние здоровья подозреваемого? Он вменяемый или нет? Дает ли он показания?

– Сейчас проводятся следственные мероприятия. Назначен ряд экспертиз. Об этом можно будет сказать по их заключению. Показания он дает. Находится в здравом уме.

– Как себя чувствует сама подросток?

– С подростком работают психологи.

– Как нам уберечь своих детей и себя от подобных случаев?