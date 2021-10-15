Выбросила в выгребную яму. В Гомеле 26-летняя женщина после самостоятельных родов избавилась от новорождённого

Новости Беларуси. Шокирующая история о том, как материнство далеко не в радость. В Гомеле работники МЧС достали новорожденного из выгребной ямы общественного туалета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тревожный звонок поступил от неравнодушных граждан. Прибывшие на место спасатели услышали слабый плач и быстро извлекли из ямы мальчика. Спасенного передали в руки врачам скорой медицинской помощи. Сейчас ребенок находится в реанимации. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Ксения Шингирей, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:

При поступлении сообщения от сотрудников скорой медицинской помощи спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия. По прибытии начальник караула пожарной аварийной спасательной службы № 11 услышал слабый плач малыша из ямы и в это же мгновение спрыгнул к ребенку, достал его и передал своим коллегам, которые укутали новорожденного в куртку боевой одежды. В этот же миг мальчик был передан прибывшим сотрудникам скорой медицинской помощи, которые в тяжелом состоянии госпитализировали ребенка в реанимационное отделение медицинского учреждения Гомеля.