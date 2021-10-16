Без одежды и в бессознательном состоянии. Польские силовики выбросили группу беженцев

Очередной случай бесчеловечного отношения к непрошеным гостям произошел 16 октября на линии границы. Группу беженцев обнаружил белорусский пограничный наряд. На польской территории вблизи заграждения зафиксированы следы, которые прямо указывают на то, что мигранты были выдавлены силой.

Люди просили не оставлять их и оказать помощь, но польские военные в очередной раз просто оставили людей в заведомо опасном положении, несмотря на то, что один из них был почти без одежды и в бессознательном состоянии. Он промок, замерз и нуждался в медицинской помощи. Чтобы спасти мужчину, белорусский пограничный наряд вызвал бригаду скорой помощи, которая доставила иностранца в больницу.