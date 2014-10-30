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57-летнего мужчину сожгли возле кладбища в Слонимском районе

30 октября 2014 09:54
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Новости Беларуси. Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту смерти 57-летнего мужчины. Его тело нашли вблизи кладбища возле деревни Ветевичи.

Труп был поврежден ожогами разных частей тела. Выжжена была и земля вокруг.  

Известно, что погибший - местный житель. Мужчина не работал, но, по словам родственников, не курил и не злоупотреблял спиртными напитками.

Причина гибели устанавливается.

Напомним, в прошлом году зверское убийство произошло в Минске. Подробности жестокого преступления повергают в шок (смотрите видео). О пропаже в милицию заявил бывший муж Анны Сердечкиной. Но в ходе следствия выяснилось: именно он убил экс-возлюбленную. Причем, жестоко. В тот вечер они ссорились. Девушка попыталась выпроводить обидчика из дома. Но тот начал ее душить. Следствие установило: всё это слышал ребенок. Четырехлетний сын находился в соседней комнате.

 

# происшествия # Убийство

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