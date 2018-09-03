Прямой эфир

50 тонн соломы спасено от огня в Дзержинском районе. Ещё 5 тонн спасти не удалось

03 сентября 2018 07:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вечером 1 сентября загорелась скирда соломы в деревне Крысово Дзержинского района.  

По информации МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей находившаяся в поле скирда соломы горела открытым пламенем.  

50 тонн соломы спасено от огня в Дзержинском районе. Ещё 5 тонн спасти не удалось-1

Фото: МЧС Беларуси  

Подразделения МЧС вместе с работниками хозяйства спасли 50 тонн соломы. В инциденте никто не пострадал.  

Пламенем уничтожено 5 тонн соломы. Причина возгорания выясняется. Одна из версий – неосторожность при обращении с огнём.  

Летом 2018 года на пожаре в Островецком районе было уничтожено 2 тонны семян рапса. 

Ещё 20 тонн удалось спасти – здесь подробнее.  

# Пожар # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске мотоциклист на Yamaha пытался скрыться от сотрудников ГАИ и попал в ДТП
03 сентября 2018 06:44

В Минске мотоциклист на Yamaha пытался скрыться от сотрудников ГАИ и попал в ДТП

В Дзержинском районе Volkswagen въехал в Renault с тремя детьми
01 сентября 2018 13:28

В Дзержинском районе Volkswagen въехал в Renault с тремя детьми

В Гомельском районе парень шёл с разложенным удилищем под ЛЭП. Рыбак получил ожоги
01 сентября 2018 12:24

В Гомельском районе парень шёл с разложенным удилищем под ЛЭП. Рыбак получил ожоги