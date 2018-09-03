50 тонн соломы спасено от огня в Дзержинском районе. Ещё 5 тонн спасти не удалось

По информации МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей находившаяся в поле скирда соломы горела открытым пламенем.

Подразделения МЧС вместе с работниками хозяйства спасли 50 тонн соломы. В инциденте никто не пострадал.

Пламенем уничтожено 5 тонн соломы. Причина возгорания выясняется. Одна из версий – неосторожность при обращении с огнём.

Летом 2018 года на пожаре в Островецком районе было уничтожено 2 тонны семян рапса.