В Дзержинском районе Volkswagen въехал в Renault с тремя детьми

Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, Volkswagen Jetta управлял нетрезвый 38-летний минчанин. Во время движения он неправильно определил дистанцию до ехавшего впереди Renault Megane, за рулём которого находился 30-летний житель Узды.

Новости Беларуси. Вечером 31 августа в Дзержинском районе на автодороге Брест – Минск – граница РФ Volkswagen въехал в Renault.

Произошло столкновение. В аварии получили травмы дети 3, 5 и 8 лет. Пострадавшие госпитализированы в Дзержинскую больницу. Старшая девочка ехала на переднем сиденье, младшие мальчик и девочка находились в детских удерживающих устройствах на заднем.

Водитель Volkswagen задержан. Мужчина привлекался к ответственности за нарушения ПДД 19 раз. Три раза в отношении него составлялись административные протоколы за вождение в нетрезвом виде.