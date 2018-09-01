В Дзержинском районе Volkswagen въехал в Renault с тремя детьми
Новости Беларуси. Вечером 31 августа в Дзержинском районе на автодороге Брест – Минск – граница РФ Volkswagen въехал в Renault.
Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, Volkswagen Jetta управлял нетрезвый 38-летний минчанин. Во время движения он неправильно определил дистанцию до ехавшего впереди Renault Megane, за рулём которого находился 30-летний житель Узды.
Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
Произошло столкновение. В аварии получили травмы дети 3, 5 и 8 лет. Пострадавшие госпитализированы в Дзержинскую больницу. Старшая девочка ехала на переднем сиденье, младшие мальчик и девочка находились в детских удерживающих устройствах на заднем.
Водитель Volkswagen задержан. Мужчина привлекался к ответственности за нарушения ПДД 19 раз. Три раза в отношении него составлялись административные протоколы за вождение в нетрезвом виде.
Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
Отмечается, что после случившегося минчанину грозит лишение свободы до 7 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств».
Автомобиль задержанного принадлежит его родственнице. Машина будет конфискована, гражданину предстоит выплатить крупный штраф.
На неделе в Ивацевичском районе «Газель» врезалась в служебный Volkswagen ГАИ.
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