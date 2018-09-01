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В Гомельском районе парень шёл с разложенным удилищем под ЛЭП. Рыбак получил ожоги

01 сентября 2018 12:24
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Новости Беларуси. 31 августа неподалёку от деревни Кравцовка Гомельского района рыбака ударило током.  

Как сообщает РУП «Минскэнерго», 23-летний молодой человек шёл с разложенным удилищем под ЛЭП на 10 кВ и попал под напряжение. Парень получил ожоги 2-3 степени правой кисти.  

Пострадавший находится в медучреждении.  

В «Минскэнерго» напоминают, что углепластик проводит электричество, а высокое напряжение может поразить и на расстоянии.  

Летом 2018 года в Мстиславском районе от удара током едва не погиб комбайнер.  

«Он как стоял, так и упал навзничь» (здесь подробности).  

# Несчастный случай # происшествия

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