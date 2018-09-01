В Гомельском районе парень шёл с разложенным удилищем под ЛЭП. Рыбак получил ожоги

Новости Беларуси. 31 августа неподалёку от деревни Кравцовка Гомельского района рыбака ударило током.

Как сообщает РУП «Минскэнерго», 23-летний молодой человек шёл с разложенным удилищем под ЛЭП на 10 кВ и попал под напряжение. Парень получил ожоги 2-3 степени правой кисти.

Пострадавший находится в медучреждении.

В «Минскэнерго» напоминают, что углепластик проводит электричество, а высокое напряжение может поразить и на расстоянии.

Летом 2018 года в Мстиславском районе от удара током едва не погиб комбайнер.