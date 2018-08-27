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Две тонны семян сгорело в Островецком районе. Ещё 20 удалось спасти

27 августа 2018 06:40
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Новости Беларуси. 27 августа около половины второго ночи в агрогородке Михалишки Островецкого района горела загрузочная шахта зерносушильного комплекса.  

По сведениям Гродненского ОУМЧС, огнём уничтожено 2 тонны семян рапса, ещё 8 тонн получили повреждения. Также в результате пожара нанесён ущерб корпусу загрузочной шахты на площади 15 метров квадратных.  

Спасатели и персонал объекта спасли 20 тонн семян рапса. Причина загорания выясняется.  

Летом 2018 года в Несвижском районе сгорело 400 тонн соломы.  

В качестве одной из версий возгорания был поджог – здесь подробности.  

# Пожар # происшествия

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