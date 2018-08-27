Две тонны семян сгорело в Островецком районе. Ещё 20 удалось спасти

Новости Беларуси. 27 августа около половины второго ночи в агрогородке Михалишки Островецкого района горела загрузочная шахта зерносушильного комплекса.

По сведениям Гродненского ОУМЧС, огнём уничтожено 2 тонны семян рапса, ещё 8 тонн получили повреждения. Также в результате пожара нанесён ущерб корпусу загрузочной шахты на площади 15 метров квадратных.

Спасатели и персонал объекта спасли 20 тонн семян рапса. Причина загорания выясняется.

Летом 2018 года в Несвижском районе сгорело 400 тонн соломы.