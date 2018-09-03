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В Минске мотоциклист на Yamaha пытался скрыться от сотрудников ГАИ и попал в ДТП

03 сентября 2018 06:44
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Новости Беларуси. Ночью 2 сентября мотоциклист пытался скрыться от сотрудников ГАИ и попал в ДТП.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, двухколёсным транспортным средством Yamaha управлял 20-летний безработный минчанин. На пересечении ул.Немига и ул.Городской Вал правоохранители хотели остановить мотоцикл, но водитель не выполнил требование об остановке.  

Мотоциклист попытался скрыться, инспекторы начали преследование. Двигаясь по ул. Радиальной в сторону пр. Партизанского, на пересечении с ул. Челюскинцев водитель Yamaha попал в ДТП.  

Минчанин получил травмы различной тяжести, в результате чего был доставлен в медучреждение.  

Отмечается, что гражданин, пытаясь скрыться от инспекторов ГАИ, выезжал на тротуар и встречную полосу, игнорировал красный цвет светофора и требования правоохранителей остановиться.  

Установлено, что с момента получения водительских прав, молодой человек не раз нарушал ПДД, за что привлекался к ответственности, а в 2016 году был лишён водительских прав на год за аналогичный случай – отказался останавливаться и попытался скрыться. В тот раз нарушителя обнаружили на парковке одного из минских магазинов.  

Проводится проверка. Даётся правовая оценка действиям водителя.  

Летом 2018 года водитель и пассажир Audi пытались скрыться от сотрудников ГАИ. 

Иномарке прострелили колёса – подробности здесь.  

# Милицейская погоня # происшествия

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