Прямой эфир

49-летняя женщина попала под поезд в Брестском районе

08 октября 2018 06:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 6 октября около одиннадцати утра в Брестском районе женщина попала под поезд «Высоко-Литовск – Брест».  

Как сообщает БЕЛТА, происшествие случилось на станции Лыщицы. 49-летняя жительница деревни Малые Щитники переходила железнодорожные пути в специально отведённом для этого месте, но не обратила внимание на приближавшийся дизель-поезд.  

При столкновении гражданка получила несовместимые с жизнью травмы.  

Проводится проверка. Задержка поезда составила 10 минут.  

Летом 2018 года в Барановичском районе женщину сбил поезд.  

Пострадавшая погибла – здесь подробности.  

# Белорусская железная дорога # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске мотоциклист врезался в BMW и перелетел через капот
07 октября 2018 13:00

В Минске мотоциклист врезался в BMW и перелетел через капот

В Дубровенском районе сельчанин застрелил мужчину и ранил подростка. Нападавший задержан
07 октября 2018 09:47

В Дубровенском районе сельчанин застрелил мужчину и ранил подростка. Нападавший задержан

В Минске 5-летний мальчик засунул пальцы в траволатор. Потребовалась помощь спасателей
06 октября 2018 12:56

В Минске 5-летний мальчик засунул пальцы в траволатор. Потребовалась помощь спасателей