49-летняя женщина попала под поезд в Брестском районе

Новости Беларуси. 6 октября около одиннадцати утра в Брестском районе женщина попала под поезд «Высоко-Литовск – Брест».

Как сообщает БЕЛТА, происшествие случилось на станции Лыщицы. 49-летняя жительница деревни Малые Щитники переходила железнодорожные пути в специально отведённом для этого месте, но не обратила внимание на приближавшийся дизель-поезд.

При столкновении гражданка получила несовместимые с жизнью травмы.

Проводится проверка. Задержка поезда составила 10 минут.

Летом 2018 года в Барановичском районе женщину сбил поезд.