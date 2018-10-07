В Минске мотоциклист врезался в BMW и перелетел через капот

Новости Беларуси. Днём 6 октября в Минске мотоциклист врезался в автомобиль и перелетел через капот.

Как сообщает БЕЛТА, BMW выезжал со двора одного из домов по улице Панченко. В то же время по дороге ехали два мотоцикла. Водитель одного из них заметил иномарку и начал тормозить, но остановиться не успел.

В результате столкновения мотоциклист перелетел через капот и получил ушиб левого голеностопного сустава. После осмотра врачами пострадавший был отпущен домой.

Проводится проверка.

Летом 2018 года в Браславском районе мотоциклист врезался в резко остановившуюся машину и сломал руку.