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В Минске мотоциклист врезался в BMW и перелетел через капот

07 октября 2018 13:00
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Новости Беларуси. Днём 6 октября в Минске мотоциклист врезался в автомобиль и перелетел через капот.  

Как сообщает БЕЛТА, BMW выезжал со двора одного из домов по улице Панченко. В то же время по дороге ехали два мотоцикла. Водитель одного из них заметил иномарку и начал тормозить, но остановиться не успел.  

В результате столкновения мотоциклист перелетел через капот и получил ушиб левого голеностопного сустава. После осмотра врачами пострадавший был отпущен домой.  

Проводится проверка.  

Летом 2018 года в Браславском районе мотоциклист врезался в резко остановившуюся машину и сломал руку. 

Перед автомобилем на дорогу выбежали куры – подробности здесь.  

# Авария в Минске # происшествия

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