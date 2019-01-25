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В Бресте случился пожар в государственном университете имени Пушкина

25 января 2019 07:44
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Новости Беларуси. В Бресте пожарная сигнализация предотвратила крупный ущерб в Брестском госуниверситете имени Пушкина.  

По сведениям МЧС Беларуси, возгорание в учебном заведении случилось примерно в час ночи. Через пять минут после срабатывания сигнализации спасатели прибыли к месту происшествия.  

В Бресте случился пожар в государственном университете имени Пушкина-1

Фото: МЧС Беларуси  

Открытого горения не наблюдалось, входная дверь была закрыта, сторож совершал обход. Когда приехали сотрудники МЧС, работник находился на седьмом этаже и выяснял причину произошедшего.  

В Бресте случился пожар в государственном университете имени Пушкина-4

Фото: МЧС Беларуси  

В полвторого ночи пожар был потушен. Огнём уничтожены системный блок компьютера и принтер, повреждены письменный стол и окно, закопчены стены и потолок в кабинете на кафедре на седьмом этаже.  

В Бресте случился пожар в государственном университете имени Пушкина-7

Фото: МЧС Беларуси  

В инциденте никто не пострадал. Учебный процесс прерван не был. Причина загорания выясняется.  

Зимой 2018 года в Брестском районе произошёл пожар в Доме культуры.  

Были эвакуированы десять человек – здесь подробности.  

# Пожар # происшествия

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