В Бресте случился пожар в государственном университете имени Пушкина

Новости Беларуси. В Бресте пожарная сигнализация предотвратила крупный ущерб в Брестском госуниверситете имени Пушкина. По сведениям МЧС Беларуси, возгорание в учебном заведении случилось примерно в час ночи. Через пять минут после срабатывания сигнализации спасатели прибыли к месту происшествия.

Фото: МЧС Беларуси

Открытого горения не наблюдалось, входная дверь была закрыта, сторож совершал обход. Когда приехали сотрудники МЧС, работник находился на седьмом этаже и выяснял причину произошедшего.

Фото: МЧС Беларуси

В полвторого ночи пожар был потушен. Огнём уничтожены системный блок компьютера и принтер, повреждены письменный стол и окно, закопчены стены и потолок в кабинете на кафедре на седьмом этаже.

Фото: МЧС Беларуси