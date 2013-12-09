В Беларусь пришел очередной циклон: скорость ветра – 17 м/с, похолодание с 10 декабря

Новости Беларуси. Снег с дождем и сильный ветер – в Беларусь пришел новый циклон. Он будет не таким мощным, как предыдущий, но неприятностей доставит, особенно жителям юго-западных регионов. Ветер достигнет 17 метров в секунду, ожидаются метели и снежные заносы. К тому же 10 декабря еще и похолодает, что чревато гололедицей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водителей просят быть предельно внимательными, учитывать погодные условия и то, что на уборку снега требуется время, а противогололедные составы действуют не сразу. А лучше всего, если есть такая возможность, вовсе отказаться от поездок.