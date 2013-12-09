Прямой эфир

В Беларусь пришел очередной циклон: скорость ветра – 17 м/с, похолодание с 10 декабря

09 декабря 2013 07:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Снег с дождем и сильный ветер – в Беларусь пришел новый циклон. Он будет не таким мощным, как предыдущий, но неприятностей доставит, особенно жителям юго-западных регионов. Ветер достигнет 17 метров в секунду, ожидаются метели и снежные заносы. К тому же 10 декабря еще и похолодает, что чревато гололедицей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водителей просят быть предельно внимательными, учитывать погодные условия и то, что на уборку снега требуется время, а противогололедные составы действуют не сразу. А лучше всего, если есть такая возможность, вовсе отказаться от поездок.

# происшествия # Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Снежный шторм в США: отменены более 2 тысяч авиарейсов, в Пенсильвании столкнулись 50 машин
09 декабря 2013 07:00

Снежный шторм в США: отменены более 2 тысяч авиарейсов, в Пенсильвании столкнулись 50 машин

Футбольные фанаты устроили побоище на матче чемпионата Бразилии. 2 человека госпитализированы
09 декабря 2013 06:43

Футбольные фанаты устроили побоище на матче чемпионата Бразилии. 2 человека госпитализированы

Двое детей утонули в Гомеле. По заявлению родителей ребята ушли из школы одни и раньше положенного времени
08 декабря 2013 19:07

Двое детей утонули в Гомеле. По заявлению родителей ребята ушли из школы одни и раньше положенного времени