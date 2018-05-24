33-летняя жительница Березино. Установлена личность женщины, выбросившей новорождённого в Белыничах

Новости Беларуси. Установлена личность женщины, выбросившей новорожденного в городе Белыничи.

По информации УВД Могилевского облисполкома, тело новорожденного мальчика было обнаружено 4 апреля у трансформаторной подстанции.

Было установлено, что роды проходили не в медучредждении – здесь подробнее.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщил начальник отдела по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности управления уголовного розыска УВД подполковник милиции Александр Толкачев, отрабатывались женщины, которые находились на учете по беременности и срок родов которых должен был прийтись на конец марта – начало апреля, находящиеся в социально-опасном положении семьи, ведущие асоциальный образ жизни, которые могли не встать на учет в связи с беременностью.

Личность женщины была установлена – это 33-летняя жительница Березино, которая временно проживала в Белыничах. Она вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла алкоголем, не состояла на учете по беременности.

Был назначен ряд исследований, которые помогли установить причастность женщины к преступлению. Сейчас проводятся дополнительные экспертизы по установлению причины смерти новорожденного мальчика.