Прямой эфир

Вынесен приговор бывшему директору Пинского УКСа за хищение и служебную халатность

24 мая 2018 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 23 мая вынесен приговор бывшему директору управления капитального строительства Пинска. Мужчина признан виновным в хищении и служебной халатности.  

По сведениям КГК, уголовное дело в отношении директора УП «УКС города Пинска» было возбуждено в феврале 2017 года после проверки. По её результатам стало известно, что с середины лета 2014 года по начало осени 2016 года мужчина совершал противоправные действия.  

Гражданин похищал деньги путём начисления себе премий, единовременных и стимулирующих выплат, материальной помощи. Всего фигурант присвоил 10,6 тысяч рублей.  

Также два года директор УКСа устанавливал работникам оклад сверх предусмотренного законом. Из-за этого сотрудникам было незаконно выплачено 60,6 тысяч рублей.  

Своими действиями обвиняемый причинил предприятию ущерб в крупном размере.  

23 мая судом Пинского района и Пинска бывший руководитель УКСа приговорён к 3,6 годам лишения свободы. Мужчина будет отбывать наказание в колонии усиленного режима. У него будет конфисковано имущество, и он на пять лет лишается права занимать ряд должностей.  

Фигурант взят под стражу в зале суда.  

# Коррупция # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Директора Республиканского центра подготовки паралимпийцев задержали за взятку в 15 тысяч долларов. Комментарий СК
24 мая 2018 13:56

Директора Республиканского центра подготовки паралимпийцев задержали за взятку в 15 тысяч долларов. Комментарий СК

Товар оценивается более чем в 2 миллиона рублей. Белорусские таможенники изъяли партию мобильных телефонов и ноутбуков
24 мая 2018 12:53

Товар оценивается более чем в 2 миллиона рублей. Белорусские таможенники изъяли партию мобильных телефонов и ноутбуков

В Вороновском районе погиб в ДТП мотоциклист-бесправник
24 мая 2018 12:38

В Вороновском районе погиб в ДТП мотоциклист-бесправник