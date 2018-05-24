Вынесен приговор бывшему директору Пинского УКСа за хищение и служебную халатность

Новости Беларуси. 23 мая вынесен приговор бывшему директору управления капитального строительства Пинска. Мужчина признан виновным в хищении и служебной халатности.

По сведениям КГК, уголовное дело в отношении директора УП «УКС города Пинска» было возбуждено в феврале 2017 года после проверки. По её результатам стало известно, что с середины лета 2014 года по начало осени 2016 года мужчина совершал противоправные действия.

Гражданин похищал деньги путём начисления себе премий, единовременных и стимулирующих выплат, материальной помощи. Всего фигурант присвоил 10,6 тысяч рублей.

Также два года директор УКСа устанавливал работникам оклад сверх предусмотренного законом. Из-за этого сотрудникам было незаконно выплачено 60,6 тысяч рублей.

Своими действиями обвиняемый причинил предприятию ущерб в крупном размере.

23 мая судом Пинского района и Пинска бывший руководитель УКСа приговорён к 3,6 годам лишения свободы. Мужчина будет отбывать наказание в колонии усиленного режима. У него будет конфисковано имущество, и он на пять лет лишается права занимать ряд должностей.

Фигурант взят под стражу в зале суда.