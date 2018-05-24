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Товар оценивается более чем в 2 миллиона рублей. Белорусские таможенники изъяли партию мобильных телефонов и ноутбуков

24 мая 2018 12:53
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Новости Беларуси. Белорусскими таможенниками была изъята партия мобильных телефонов и ноутбуков известных марок.

По информации Государственного таможенного комитета, в пункте пропуска «Бенякони» было пресечено перемещение через таможенную границу ЕАЭС крупной партии телефонов, ноутбуков и перьевых ручек торговых марок Apple, Xiaomi, Geberg. Партию пытались перевезти под видом книг, журналов, мягких игрушек и бывших в употреблении товаров.

Во время таможенного контроля водители двух микроавтобусов Citroen предоставили для оформления документы на почтовые отправления, получателями и отправителями которых были граждане РФ.

Товар оценивается более чем в 2 миллиона рублей. Белорусские таможенники изъяли партию мобильных телефонов и ноутбуков-1

Фото: customs.gov.by

Установлено, что под видом почтовых отправлений в грузовых отсеках автомобилей перемещались 20 ноутбуков Apple MakBook Air, 1807 телефонов и гарнитур Apple IPhone, Xiaomi и другое.

С целью уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме – они составили бы около 450 тысяч рублей – товары незаконно ввозились на территорию ЕАЭС. Товары были изъяты. Они оценены в сумму превышающую 2,3 миллиона рублей.

Начаты административные процессы в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП РБ.

В начале года в Беларусь пытались незаконно ввезти швейцарские часы и сумку Chanel за 4 тысячи евро (читать далее).

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

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