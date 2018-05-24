Товар оценивается более чем в 2 миллиона рублей. Белорусские таможенники изъяли партию мобильных телефонов и ноутбуков

Новости Беларуси. Белорусскими таможенниками была изъята партия мобильных телефонов и ноутбуков известных марок.

По информации Государственного таможенного комитета, в пункте пропуска «Бенякони» было пресечено перемещение через таможенную границу ЕАЭС крупной партии телефонов, ноутбуков и перьевых ручек торговых марок Apple, Xiaomi, Geberg. Партию пытались перевезти под видом книг, журналов, мягких игрушек и бывших в употреблении товаров.

Во время таможенного контроля водители двух микроавтобусов Citroen предоставили для оформления документы на почтовые отправления, получателями и отправителями которых были граждане РФ.