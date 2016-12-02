32-летняя мама, пропавшая две недели назад, найдена мертвой, ее сожитель задержан

Новости Беларуси. Минчанка Татьяна Курсевич пропала 15 ноября. Женщина перестала выходить на связь. Родные оборвали телефон, но слышала одно и то же «абонент недоступен». В то, что Татьяна могла бросить 7-летнего сына и бесследно исчезнуть, не верил никто. Бывший муж и подруга обратились в милицию.

К поиску подключились волонтеры отряда «Ангел».

Тело женщины спустя две недели обнаружили закопанным в сарае в Вилейском районе (здесь подробнее). По подозрению в совершении преступления задержан ее сожитель. На протяжении всего времени мужчина искусственно формировал алиби, которое впоследствии не подтвердилось.



По предварительной информации, в день убийства между мужчиной и женщиной произошла ссора.

К несчастью, это не первый случай, когда женщина становится жертвой возлюбленного.

27-летнюю маму Анну Сердечкину искали сотни людей.

В то время убийца пытался запутать следствие. Подробности этого убийства повергают в шок. Бывший супруг расчленил тело, упаковал останки в полиэтиленовые пакеты и выбросил в Цнянское водохранилище. После совершения преступления мужчина еще неделю делал вид, что ищет мать своего ребенка. После того, как отнял у сына самое дорогое, отец приходил в детский сад с вопросом, как ее лишить родительских прав… (здесь подробности).