Гибель девочки на уборке картофеля под Молодечно: водителю грузовика предъявлено обвинение

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего водителя грузовика МАЗ, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в Молодечненском районе. Напомним, трагедия произошла в пригороде Молодечно в конце сентября. Во время уборки картофеля погибла 8-классница.

Ученица одной из школ районного центра попала под колеса машины, в которую грузили собранный урожай (здесь подробнее).

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области:

Следствием установлено, что 26-летний водитель по окончании загрузки картофеля в грузовой автомобиль, имея реальную возможность наблюдать в зеркала заднего вида отделившуюся от группы детей и перемещающуюся 13-летнюю школьницу, начал движение задним ходом по ранее наезженной колее. Водитель проявил невнимательность и не прибегнул к помощи находившихся на поле совершеннолетних лиц, которые могли бы сигнализировать ему о складывающейся ситуации позади транспортного средства. Имея техническую возможность, он не принял меры, в том числе к снижению скоростного режима, по обеспечению безопасности малолетнего пешехода, которая в силу отсутствия жизненного опыта не могла правильно оценить складывающуюся дорожно-транспортную ситуацию и перемещалась по направлению движения автомобиля.

Водителю предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.