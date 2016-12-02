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Библиотека горела в Полоцке: эвакуированы более 60 человек

02 декабря 2016 07:15
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Новости Беларуси. Пожар в полоцкой библиотеке произошел накануне вечером. Спасатели вместе с работниками учреждения эвакуировали 63 человека.

Что стало причиной произошедшего, еще предстоит установить. 

Среди версий – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (осветительных приборов).

Пресс-служба Витебского областного управления МЧС:
1 декабря в 17-41 полоцким спасателям поступило сообщение о пожаре в библиотечном архиве на улице Гоголя. Огнем в помещении архива библиотеки поврежден деревянный пол, уничтожены электросветильник, 20 книг, повреждена электропроводка, закопчены потолок, стены, имущество (книги, стеллажи). Благодаря оперативному обнаружению пожара и действиям спасателей ущерб от пожара был минимизирован.

# происшествия # Пожар

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