Библиотека горела в Полоцке: эвакуированы более 60 человек

Новости Беларуси. Пожар в полоцкой библиотеке произошел накануне вечером. Спасатели вместе с работниками учреждения эвакуировали 63 человека.

Что стало причиной произошедшего, еще предстоит установить.

Среди версий – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (осветительных приборов).

Пресс-служба Витебского областного управления МЧС:

1 декабря в 17-41 полоцким спасателям поступило сообщение о пожаре в библиотечном архиве на улице Гоголя. Огнем в помещении архива библиотеки поврежден деревянный пол, уничтожены электросветильник, 20 книг, повреждена электропроводка, закопчены потолок, стены, имущество (книги, стеллажи). Благодаря оперативному обнаружению пожара и действиям спасателей ущерб от пожара был минимизирован.