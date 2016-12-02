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СК сообщил подробности убийства 32-летней минчанки

02 декабря 2016 10:32
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Новости Беларуси. Пропавшая более двух недель назад минчанка найдена мертвой в Вилейском районе. Об этом 2 декабря сообщили в Следственном комитете.

По подозрению в убийстве 32-летней женщины задержан ее сожитель. Возбуждено уголовное дело. К слову, сам мужчина на протяжении всего времени давал ложные показания и искусственно формировал алиби – оно так и не подтвердилось.

Добавим,  в Следственном  комитете также отметили содействие в розыске пропавшей поисково-спасательную организацию «Ангел», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Владимир Шишко, начальник криминалистического отдела центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь:
Сложность обнаружения тела заключалась в том, что преступник предпринял меры к сокрытию, помимо того, что тело было погребено под землей. Тело было обнаружено с применением технических средств. Прибор подповерхностного зондирования, в просторечии – георадар.

Другие подробности трагедии здесь

# происшествия # Убийство # Владимир Шишко

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