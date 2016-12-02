СК сообщил подробности убийства 32-летней минчанки

Новости Беларуси. Пропавшая более двух недель назад минчанка найдена мертвой в Вилейском районе. Об этом 2 декабря сообщили в Следственном комитете.

По подозрению в убийстве 32-летней женщины задержан ее сожитель. Возбуждено уголовное дело. К слову, сам мужчина на протяжении всего времени давал ложные показания и искусственно формировал алиби – оно так и не подтвердилось.

Добавим, в Следственном комитете также отметили содействие в розыске пропавшей поисково-спасательную организацию «Ангел», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Владимир Шишко, начальник криминалистического отдела центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь:

Сложность обнаружения тела заключалась в том, что преступник предпринял меры к сокрытию, помимо того, что тело было погребено под землей. Тело было обнаружено с применением технических средств. Прибор подповерхностного зондирования, в просторечии – георадар.