31-летнего жителя Марьиной Горки убили, а тело сбросили в реку

Новости Беларуси. В Марьиной Горке убили мужчину, а тело бросили в реку.
По информации Следственного комитета, 24 января в милицию обратился местный житель и заявил, что исчез его 31-летний сын.
Незамедлительно был проведен комплекс мероприятий, чтобы установить местонахождение мужчины. Были получены сведения о криминальном характере его исчезновения. Все указывало на то, что мужчина стал жертвой убийства.
По подозрению в совершении преступления были задержаны три местных жителя: сожители – 33-летний мужчина и 36-летняя женщина, а также их 23-летний знакомый.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц».
Преступление было совершено 21 января в квартире у сожителей. На почве личных неприязненных отношений в ходе ссоры потерпевшему причинили телесные повреждения, от которых он скончался. Тело мужчины сбросили в реку.
Правоохранителями вместе с водолазами МЧС, ОСВОД и волонтерами несколько дней обследуют акваторию реки, принимаются меры по обнаружению тела.
Назначен ряд экспертиз. Продолжается установление всех обстоятельств случившегося.
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