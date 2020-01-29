31-летнего жителя Марьиной Горки убили, а тело сбросили в реку

Новости Беларуси. В Марьиной Горке убили мужчину, а тело бросили в реку.

По информации Следственного комитета, 24 января в милицию обратился местный житель и заявил, что исчез его 31-летний сын.

Незамедлительно был проведен комплекс мероприятий, чтобы установить местонахождение мужчины. Были получены сведения о криминальном характере его исчезновения. Все указывало на то, что мужчина стал жертвой убийства.

По подозрению в совершении преступления были задержаны три местных жителя: сожители – 33-летний мужчина и 36-летняя женщина, а также их 23-летний знакомый.