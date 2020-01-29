В Столбцах автомобиль сбил 11-классницу на переходе

Новости Беларуси. ДТП в Столбцах. 63-летний водитель сбил одиннадцатиклассницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. ДТП в Столбцах. 63-летний водитель сбил одиннадцатиклассницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Девушка доставлена в больницу. ГАИ обращается к участникам дорожного движения быть внимательными и напоминает, что в области в течение недели проводится комплекс профилактических мероприятий «Пешеход».
Сотрудники дежурят в местах с наибольшим уровнем аварийности и проводят тематические выступления в учебных заведениях.