В Столбцах автомобиль сбил 11-классницу на переходе

Новости Беларуси. ДТП в Столбцах. 63-летний водитель сбил одиннадцатиклассницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Девушка доставлена в больницу. ГАИ обращается к участникам дорожного движения быть внимательными и напоминает, что в области в течение недели проводится комплекс профилактических мероприятий «Пешеход».