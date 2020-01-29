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В Столбцах автомобиль сбил 11-классницу на переходе

29 января 2020 13:31
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Новости Беларуси. ДТП в Столбцах. 63-летний водитель сбил одиннадцатиклассницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Столбцах автомобиль сбил 11-классницу на переходе-1

Девушка доставлена в больницу. ГАИ обращается к участникам дорожного движения быть внимательными и напоминает, что в области в течение недели проводится комплекс профилактических мероприятий «Пешеход».

В Столбцах автомобиль сбил 11-классницу на переходе-4

Сотрудники дежурят в местах с наибольшим уровнем аварийности и проводят тематические выступления в учебных заведениях.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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