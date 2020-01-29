В Ивацевичском районе у УАЗ-Патриота разгерметизировалось заднее колесо во время движения

По информации МВД, авария случилась утром 29 января около д. Нехачево на автодороге М1 Брест – Минск – Граница РФ. Во время движения у автомобиля УАЗ-Патриот разгерметизировалось заднее колесо.

Новости Беларуси. В Ивацевичском районе во время движения у автомобиля произошла разгерметизация заднего колеса.

Автомобиль опрокинулся. В его салоне находились водитель и три пассажира – все были пристегнуты ремнем безопасности и не получили тяжелых травм. Сейчас им оказывают помощь медики.

На месте аварии работают сотрудники МЧС и ГАИ.