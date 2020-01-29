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В Ивацевичском районе у УАЗ-Патриота разгерметизировалось заднее колесо во время движения

29 января 2020 10:15
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Новости Беларуси. В Ивацевичском районе во время движения у автомобиля произошла разгерметизация заднего колеса.  

По информации МВД, авария случилась утром 29 января около д. Нехачево на автодороге М1 Брест – Минск – Граница РФ. Во время движения у автомобиля УАЗ-Патриот разгерметизировалось заднее колесо.  

В Ивацевичском районе у УАЗ-Патриота разгерметизировалось заднее колесо во время движения-1

Фото: МВД 

Автомобиль опрокинулся. В его салоне находились водитель и три пассажира – все были пристегнуты ремнем безопасности и не получили тяжелых травм. Сейчас им оказывают помощь медики.  

На месте аварии работают сотрудники МЧС и ГАИ.  

В конце прошлой недели в Кобринском районе Fiat съехал в кювет и врезался в дерево – здесь подробнее.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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