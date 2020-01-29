СК: смерть отдыхавших в Египте супругов наступила из-за отравления неизвестным веществом

Новости Беларуси. Названа причина смерти белорусов, отдыхавших осенью в Египте.

По информации Следственного комитета, супруги отдыхали в Шарм-эль-Шейхе. 23 октября 56-летний мужчина почувствовал недомогание, был госпитализирован, и на следующий день скончался.

Его 54-летняя жена вернулась в Беларусь, где была доставлена в медучреждение в Минске 25 октября. Спустя несколько недель – 13 ноября – женщина скончалась.

Эксперты установили, что смерть белорусов наступила из-за отравления неустановленным веществом. Как оно попало в организм погибших неизвестно.

Были получены сведения, что накануне ухудшения самочувствия супруги были на экскурсии по Шарм-эль-Шейху, незадолго до случившего ели манго, купленное за пределами отеля, и рыбу в ресторане отеля.

Был получен ряд необходимых сведений от египетской стороны, среди них результаты проверки, согласно которой криминальная версия случившегося не установлена. Также получены сведения, что и отдыхающим, и персоналу отеля предоставляется одинаковая еда.

Следователи не выявили фактов смерти туристов в Египте при схожих обстоятельствах в течение всего 2019 года. Были опрошены десятки туристов, которые посетили тот отель с октября по ноябрь минувшего года, а также люди, одновременно отдыхавшие с супругами в отеле. Туристы не жаловались на плохое самочувствие и не высказывали претензий на качество обслуживания.

В возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления.