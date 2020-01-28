В Могилёвском районе убили мужчину и его дочь

Новости Беларуси. В Могилевском районе в частном доме были убиты отец и дочь.

По информации Следственного комитета, 24 января вечером в аг. Буйничи обнаружили тела 83-летнего мужчины и его 47-летней дочери с признаками насильственной смерти.

По подозрению в совершении преступления задержан 57-летний мужчина. У него в ходе обыска было обнаружено имущество потерпевших, а на месте преступления найдены его личные вещи.

Подозреваемый злоупотреблял алкогольными напитками, был неоднократно судим за кражи.