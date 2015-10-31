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28-летний белорус, погибший в авиакатастрофе в Египте, впервые полетел отдыхать так далеко

31 октября 2015 16:06
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Новости Беларуси. По предварительным данным, среди погибших при крушении российского авиалайнера один гражданин Беларуси.

28-летний белорус, погибший в авиакатастрофе в Египте, впервые полетел отдыхать так далеко -1



В июне Роману Серединскому исполнилось 28 лет. «Всем жаркой погоды», – это последний статус, установленный Романом на странице в социальной сети. Несколько дней назад молодой человек обновил фотографию профиля. Фото как раз сделано в Египте.

28-летний белорус, погибший в авиакатастрофе в Египте, впервые полетел отдыхать так далеко -3

По словам сестры, Роман впервые улетел отдыхать так далеко. К несчастью, это поездка стала роковой.

Ирина, сестра Романа («Комсомольской правде»):
Наша мама еще не знает, что произошло. Она сейчас находится на даче. Нам позвонила девушка брата и сообщила о падении самолета. Может, он выжил, жив. Говорят же, что слышны голоса из-под обломков. В Египет Рома поехал от работы. Путевка была поощрением. Брат впервые так далеко полетел отдыхать... Сказал, что полетит со своим товарищем. Я уже звонила в МЧС России. Там нам сказали перезвонить позже.

В Петербург Роман переехал почти десять лет назад. Работал продавцом, грузчиком, станочником.

На его странице в социальной сети последнее указанное место работы  компания «Алиянс», здесь белорус значился на должности кладовщика.

В списках пассажиров Роман Серединский указан в белорусской транскрипции Raman Seradzinski.

Парень родился в Кличеве (Могилевская область), здесь же и окончил школу. Учился в Могилевском сельскохозяйственном техникуме.

Напомним, пассажирский самолет, следовавший из курортного города Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение на Синайском полуострове утром 31 октября. Авиалайнер пропал с экранов радаров менее чем через полчаса после вылета. Перед этим машина резко начала терять высоту.

# происшествия # Фотофакт # Авиакатастрофа # Роман Серединский

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