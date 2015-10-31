Белорус погиб в авиакатастрофе в Египте

Новости Египта. 224 человека погибли. Среди них — один гражданин Беларуси. На месте крушения российского авиалайнера в Египте продолжается поисково-спасательная операция. Напомним, пассажирский самолет, следовавший из курортного города Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург, потерпел крушение на Синайском полуострове утром 31 октября. Авиалайнер пропал с экранов радаров менее чем через полчаса после вылета. Перед этим машина резко начала терять высоту.

По данным авиадиспетчеров, экипаж сообщил о технических неполадках и запросил посадку в аэропорту Каира. Точные причины трагедии станут известны после того, как обнаружатся черные ящики. Пока же спасатели ищут тела погибших. Самолет должен был прибыть по расписанию в питерский аэропорт «Пулково» около полудня.

Алексей Аникин, начальник главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу:

В настоящий момент в аэропорту создан оперативный штаб, проводится работа по охране общественного порядка. Мы определились о порядке работы с родственниками. Родственников будем встречать в гостинице «Крон плаза». Работает психологическая служба, МЧС России, психологи Санкт-Петербурга.

Завтра, 1 ноября, в России объявлен день траура. В связи с этой трагедией президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Владимиру Путину, а также всем родным и близким погибших в авиакатастрофе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.