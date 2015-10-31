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Самолет российской авиакомпании с 217 пассажирами разбился после вылета из Шарм-эль-Шейха

31 октября 2015 10:56
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Новости Египта. В Египте разбился самолет: более 200 погибших. Лайнер направлялся из курортного Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Посольство Беларуси в Египте сейчас выясняет, находились ли на борту граждане нашей страны. Вероятность, что кому-то удалось выжить в авиакатастрофе, крайне мала. По последней информации в самолете находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Уже обнаружено место падения лайнера, принадлежащего компании «Когалымавиа».

К месту трагедии направлены медики, спасатели и полиция. Известно, что менее чем через полчаса после вылета самолет резко начал терять высоту и после пропал с экранов радаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Авиакатастрофа

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