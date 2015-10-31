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«Привет Питер, прощай Египет»: пассажиры разбившегося лайнера А-321 опубликовали фото за минуты до вылета

31 октября 2015 12:15
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Новости России. На борту самолета Airbus A321, который сегодня утром разбился в Египте, находились 224 человека. Некоторые из пассажиров за несколько минут до взлета выложили в социальные сети фотографии.  

«Привет Питер, прощай Египет. Мы летим домой», – написала одна из пассажирок на своей странице в соцсети. Ольга Шеина с мужем и дочерью провели в Египте ровно две недели. Об этом отдыхе, судя по записям в социальной сети, семья мечтала давно, три дня назад Ольга и Юрий отметили годовщину свадьбы.

«Привет Питер, прощай Египет»: пассажиры разбившегося лайнера А-321 опубликовали фото за минуты до вылета-1

Напомним, самолет Airbus A321 «Когалымавиа» пропал с экранов радара в субботу утром, через 23 минуты после взлета.

На борту находились 224 человека – 217 пассажиров и семь членов экипажа – по последним данным, все граждане России.

На месте трагедии начали извлекать тела погибших.

По предварительной информации, самолет разбился из-за технической неисправности. Такой версии придерживается египетская сторона.

# происшествия # Авиакатастрофа

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