«Привет Питер, прощай Египет»: пассажиры разбившегося лайнера А-321 опубликовали фото за минуты до вылета

Новости России. На борту самолета Airbus A321, который сегодня утром разбился в Египте, находились 224 человека. Некоторые из пассажиров за несколько минут до взлета выложили в социальные сети фотографии.

«Привет Питер, прощай Египет. Мы летим домой», – написала одна из пассажирок на своей странице в соцсети. Ольга Шеина с мужем и дочерью провели в Египте ровно две недели. Об этом отдыхе, судя по записям в социальной сети, семья мечтала давно, три дня назад Ольга и Юрий отметили годовщину свадьбы.