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В Бразилии наркобарон сбежал из камеры, перевоплотившись в старушку

29 октября 2015 17:00
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Новости Бразилии. 44-летний Клодоальдо Антонио Фелипе, приговорённый к 36 годам тюрьмы за наркоторговлю, смог беспрепятственно покинуть камеру и уже едва не вышел за ворота исправительного учреждения, используя резиновую маску и парик.

«Пожилая женщина» сразу же привлекла внимание охранников:

они остановили даму, чтобы выяснить, как она приникла на территорию тюрьмы. При обыске выяснилось, что пожилая женщина на самом деле мужчина.

Каким образом Фелипе смог раздобыть профессиональные актёрские приспособления, предстоит выяснить следователям.

Как пишут местные издания, маска была сделана очень профессионально – такие используют на съемках голливудских фильмов. 

Антонио Фелипе был приговорен в 2009 году. Его признали виновным в торговле наркотиками и участии в крупнейшей в Бразилии криминальной группировке, которая занимается распространением запрещенных веществ.

# происшествия # Побег # Клодоальдо Антонио Фелипе

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