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27-летний рабочий погиб на заводе крупнопанельного домостроения в Минске

22 августа 2014 10:49
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Новости Беларуси. 27-летний рабочий упал с высоты 4 метров на бетонный пол. При падении мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Все произошло на заводе крупнопанельного домостроения №1 ОАО «МАПИД» на улице Р.Люксембург.

Пресс-служба Минского городского Управления МЧС:
В ходе разбирательства установлено, что в цеху комплектации готовой продукции при складировании железобетонных изделий произошло падение рабочего 1987 г.р., стропальщика 3-го разряда (проживает в г. Минске по ул. Л.Сапеги общежитие), с уровня 2 этажа (около 4 метров) на бетонный пол. В результате несчастного случая рабочий получил травмы несовместимые с жизнью. Причина происшествия устанавливается.

К несчастью, это далеко не первый случай гибели рабочих на стройплощадках в Минске.

Напомним, в начале года на проспекте Победителей на площадке строящегося небоскреба погиб электромеханик. Он упал в лифтовую шахту. Достать оттуда мужчину удалось только спасателям. К сожалению, медики помочь ему уже не смогли. Смотрите видео.

# происшествия # Несчастный случай

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