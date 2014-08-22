В Египте столкнулись два автобуса: 38 человека погибли, более 40 ранены

Новости Египта. В Египте на юге Синайского полуострова столкнулись два автобуса. Один из них вёз туристов, отдыхавших в Шарм-эль-Шейхе. Известно о 33 погибших и более чем 40 пострадавших. В обнародованных списках жертв пока числятся исключительно граждане Египта.

О национальности раненых поступает противоречивая информация. По данным министерства здравоохранения Египта, с травмами в международный госпиталь в Шарм-эль-Шейхе доставлены гражданка Украины, два подданных Саудовской Аравии и один житель Йемена. Вместе с тем, по данным некоторых СМИ, среди раненых мог быть россиянин.

Как сообщили в МИД Беларуси, по предварительной информации, среди пострадавших белорусов нет. На месте аварии продолжается спасательная операция, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Обновлено в 13.30 22.08.2014

Количество погибших, по последней информации, возросло до 38. Число жертв может еще увеличиться. Достать всех людей из искореженных автобусов не удается до сих пор. По предварительной версии, авария произошла из-за того, что один из водителей уснул за рулем.