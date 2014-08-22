США: полицейскому, застрелившему безоружного подростка, пожертвовали $178 тысяч

Новости США. Более $178 тысяч собрали в США для полицейского Даррена Уилсона, застрелившего 18-летнего безоружного афроамериканца Майкла Брауна.

Как сообщается на сайте неправительственной организации, занимающейся сбором средств, пожертвования для полицейского за последние четыре дня сделали более 4 тысяч человек.

Организаторы акции:

Мы поддерживаем офицера Даррена Уилсона и его семью в это трудное для них время. Все собранные деньги будут направлены Даррену Уилсону и его семье на оплату любых потребностей, которые могут возникнуть во время судебных тяжб.



На этом же сайте адвокаты, представляющие интересы семьи Майкла Брауна, организовали сбор средств для семьи погибшего. Пожертвования для родителей Брауна сделали за неделю более 5 тысяч человек, общий объем собранных для них средств на данный момент немного превышает $140 тыс.

Убийство 18-летнего Майкла Брауна произошло в Фергюсоне (штат Миссури) 9 августа.

По словам очевидцев, правоохранитель достал оружие и выстрелил в 18-летнего подростка. От полученного ранения юноша скончался на месте происшествия.

После убийства в городе начались беспорядки. Смотрите видео.

На улицы города вышли сотни жителей. Они требуют от правительства разобраться в произошедшем.