В Могилеве дети помогли 24-летнему безработному украсть мост

Новости Беларуси. В Могилеве возбудили сразу два уголовных дела против неработающего 24-летнего мужчины.

Могилевчанин вынес из чужого гаража задний мост автомобиля с помощью троих детей.

Украл деталь молодой человек, чтобы сдать его скупщикам на металлолом. Только донести металлический предмет весом под 80 кило до своего дома ему одному оказалось не под силу. О помощи попросил играющих на улице ребят. «Дяденька» детишкам обещал заплатить за услугу.

Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области:

Дети – двое 11-летних мальчишек и 9-летняя сестренка одного из них, наглядно знали этого дядю. Знали, что дом не его. Но согласились помочь. Может, по доброте, может ради денег – он обещал заплатить. Им и их родителям повезло, что дети – фактически соучастники преступления – в том возрасте, что еще не подпадают под уголовную ответственность. Этих ребятишек поставят на учет в Инспекцию по делам несовершеннолетних.

Детей, как соучастников, поставят на учет в Инспекцию по делам несовершеннолетних. Вора могут посадить.

Статьи «Кража» и «Вовлечение в совершение преступления несовершеннолетних» предусматривают до 5 лет лишения свободы.