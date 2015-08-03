Прямой эфир

24-летняя девушка, пропавшая в Минске, найдена убитой: ее задушили из ревности

03 августа 2015 09:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Екатерина Сачкова пропала 24 июля. Девушка перестала выходить на связь. А 27 июля не пришла на работу. Родственники забили тревогу. 

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:
Правоохранительными органами была установлена причастность к исчезновению девушки ее знакомого, 1987 года рождения. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что молодой человек, находясь по месту своего жительства в Минском районе в результате ссоры, возникшей на почве ревности, задушил потерпевшую. После чего с целью сокрытия следов преступления на автомобиле вывез труп в лесной массив в Бешенковичский район Витебской области и закопал.

24-летняя девушка, пропавшая в Минске, найдена убитой: ее задушили из ревности -1

Подозреваемый в убийстве уже задержан, с ним работают следователи.

# происшествия # Криминал # Фотофакт # Убийство # Татьяна Белоног # Екатерина Сачкова

Другие новости рубрики

Все новости
Трактор с 2 тоннами взрывчатки взлетел на воздух около полицейского участка в Турции: 2 человека погибли, 24 ранены
02 августа 2015 10:33

Трактор с 2 тоннами взрывчатки взлетел на воздух около полицейского участка в Турции: 2 человека погибли, 24 ранены

Самый мощный за последние полгода обстрел украинской Горловки: в жилые районы упало более 500 снарядов
02 августа 2015 10:28

Самый мощный за последние полгода обстрел украинской Горловки: в жилые районы упало более 500 снарядов

В Великобритании частный легкомоторный самолет упал на автостоянку: 4 человека погибли
01 августа 2015 13:13

В Великобритании частный легкомоторный самолет упал на автостоянку: 4 человека погибли