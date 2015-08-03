24-летняя девушка, пропавшая в Минске, найдена убитой: ее задушили из ревности

Новости Беларуси. Екатерина Сачкова пропала 24 июля. Девушка перестала выходить на связь. А 27 июля не пришла на работу. Родственники забили тревогу.



Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:

Правоохранительными органами была установлена причастность к исчезновению девушки ее знакомого, 1987 года рождения. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что молодой человек, находясь по месту своего жительства в Минском районе в результате ссоры, возникшей на почве ревности, задушил потерпевшую. После чего с целью сокрытия следов преступления на автомобиле вывез труп в лесной массив в Бешенковичский район Витебской области и закопал.