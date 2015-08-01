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В Великобритании частный легкомоторный самолет упал на автостоянку: 4 человека погибли

01 августа 2015 13:13
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Новости Великобритании. В Великобритании частный легкомоторный самолет упал на автостоянку. Пилот и три пассажира, находившиеся на борту, погибли.

Предположительно это были члены семьи основателя «Аль Каиды», террориста Усамы Бен Ладена.

Сообщается, что самолет шел на аварийную посадку. Еще в воздухе судно дало крен и упало на стоянку. Британская полиция выясняет причины катастрофы. По предварительной версии, пилот промахнулся мимо посадочной полосы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авиакатастрофа

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