В Великобритании частный легкомоторный самолет упал на автостоянку: 4 человека погибли

Новости Великобритании. В Великобритании частный легкомоторный самолет упал на автостоянку. Пилот и три пассажира, находившиеся на борту, погибли.

Предположительно это были члены семьи основателя «Аль Каиды», террориста Усамы Бен Ладена.

Сообщается, что самолет шел на аварийную посадку. Еще в воздухе судно дало крен и упало на стоянку. Британская полиция выясняет причины катастрофы. По предварительной версии, пилот промахнулся мимо посадочной полосы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.