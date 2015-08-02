Прямой эфир

Трактор с 2 тоннами взрывчатки взлетел на воздух около полицейского участка в Турции: 2 человека погибли, 24 ранены

02 августа 2015 10:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. Трактор с 2 тоннами взрывчатки взлетел на воздух около полицейского участка в Турции. По меньшей мере два военнослужащих погибли и 24 получили ранения.

Ударной волной разнесло стоящие рядом здания и дорожное полотно. Пострадавшие госпитализированы.

Ответственность за случившееся возложили на боевиков Рабочей партии Курдистана.

Тем временем в другом регионе страны боевики атаковали нефтепровод. Охранники объекта вызвали подкрепление. Однако машина, ехавшая им на помощь, подорвалась на заложенной террористами мине. Один турецкий военнослужащий погиб и восемь получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Теракт # Терроризм

Другие новости рубрики

Все новости
Самый мощный за последние полгода обстрел украинской Горловки: в жилые районы упало более 500 снарядов
02 августа 2015 10:28

Самый мощный за последние полгода обстрел украинской Горловки: в жилые районы упало более 500 снарядов

В Великобритании частный легкомоторный самолет упал на автостоянку: 4 человека погибли
01 августа 2015 13:13

В Великобритании частный легкомоторный самолет упал на автостоянку: 4 человека погибли

Белорусский 64-летний альпинист погиб в горах Кабардино-Балкарии
01 августа 2015 13:08

Белорусский 64-летний альпинист погиб в горах Кабардино-Балкарии