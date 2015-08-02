Самый мощный за последние полгода обстрел украинской Горловки: в жилые районы упало более 500 снарядов

Новости Украины. Самый мощный обстрел за последние полгода пережили этой ночью жители украинской Горловки. Ранены пять человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Огонь велся по густонаселенным кварталам. В жилые районы упало более 500 снарядов. Из-за прямого попадания бомбы сгорел частный дом. Еще один снаряд упал на территорию общежития.

Кроме Горловки под обстрел попали Авдеевка, Опытное и Красногоровка. Огонь велся из минометов, артиллерии и стрелкового оружия. Всего за последние стуки режим тишины на Донбассе был нарушен 83 раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.