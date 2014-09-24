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21-летнюю мать двоих детей с дозой опия задержали в общественном туалете в Минске

24 сентября 2014 08:02
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Новости Беларуси. У 21-летней женщины изъят шприц с веществом коричневого цвета. Выяснилось, что это был опий.

Ее задержали в общественном туалете. В одном из подземных переходов Минска женщина продавала женские колготки. А во время обеденного перерыва, страдая от зависимости, в туалете употребляла наркотики.

Мать двоих малолетних детей не замужем, официально нигде не работает.

Наталья Ганусевич, пресс-офицер Партизанского РУВД:
По словам женщины, наркотики она приобретала для себя, без цели дальнейшего сбыта.

По данному факту проводятся проверочные мероприятия.

Напомним, в Беларуси могут ввести штрафы за наркотическое опьянение.

По мнению специалистов, такая норма должна помочь вытянуть наркопотребителей из тени, в частности упростить их учет и проведение с ними профилактики.

Законопроект об ужесточении борьбы с наркотиками планируется к рассмотрению парламентариями в осеннюю сессию. Подробности вы узнаете из видео.

# происшествия # Наркотики # Наталья Ганусевич

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