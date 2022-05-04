В Беларуси могут ввести смертную казнь за попытку теракта

Новости Беларуси. Смертная казнь за попытку теракта. В Совете Республики 4 мая одобрили законопроект об изменении Уголовного кодекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ корректирует подход к применению исключительной меры наказания. Так, смертная казнь предусматривается за покушение на жизнь, в частности государственных и политических деятелей в случаях, сопряженных с гибелью людей. Сенаторы полагают, этот вид наказания позволит осознать всю степень ответственности за попытку противоправных действий.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Кроме того, это составы, связанные с осуществлением международного терроризма либо акта террора, направленного на объекты ядерной энергетики, связанные с применением радиационных, биологических, химических веществ. А также покушение на жизнь общественного либо государственного деятеля, опять же, связанное с мотивом причины дестабилизации общества и государства, возникновения нестабильной общественно-политической обстановки.