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В Беларуси могут ввести смертную казнь за попытку теракта

04 мая 2022 10:45
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Новости Беларуси. Смертная казнь за попытку теракта. В Совете Республики 4 мая одобрили законопроект об изменении Уголовного кодекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси могут ввести смертную казнь за попытку теракта-1

Документ корректирует подход к применению исключительной меры наказания. Так, смертная казнь предусматривается за покушение на жизнь, в частности государственных и политических деятелей в случаях, сопряженных с гибелью людей. Сенаторы полагают, этот вид наказания позволит осознать всю степень ответственности за попытку противоправных действий.

В Беларуси могут ввести смертную казнь за попытку теракта-4

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Кроме того, это составы, связанные с осуществлением международного терроризма либо акта террора, направленного на объекты ядерной энергетики, связанные с применением радиационных, биологических, химических веществ. А также покушение на жизнь общественного либо государственного деятеля, опять же, связанное с мотивом причины дестабилизации общества и государства, возникновения нестабильной общественно-политической обстановки.

В Беларуси могут ввести смертную казнь за попытку теракта-7

На заседании сенаторы рассмотрели семь вопросов. Среди них – изменение проекта закона «Об основах систем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

# Уголовное законодательство # общество # Сергей Сивец # Фотофакт

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