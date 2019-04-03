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21 кг марихуаны и гашиша попытался ввезти в Беларусь россиянин

03 апреля 2019 14:02
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Новости Беларуси. Белорусские пограничники задержали крупную партию наркотиков. Более 20 килограммов опасных веществ на территорию нашей страны пытался ввезти гражданин России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 кг марихуаны и гашиша попытался ввезти в Беларусь россиянин-1

Инцидент произошел в погранпереходе «Песчатка». Во время оформления на въезд один из внедорожников вызвал подозрение. Пограничники провели досмотр автомобиля. На наличие опасных веществ указали служебные собаки. 10 килограммов марихуаны и столько же гашиша были спрятаны в бензобаке автомобиля.

21 кг марихуаны и гашиша попытался ввезти в Беларусь россиянин-4

Антон Бычковский, представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:
В нем обнаружили 29 пакетов и 52 цилиндрических сосуда с веществами растительного происхождения зеленого и коричневого цвета. Все содержимое было отправлено на экспертизу. По ее результатам установлено, что выявленный груз составили 10 килограммов марихуаны и 11 – гашиша.

21 кг марихуаны и гашиша попытался ввезти в Беларусь россиянин-7

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.

21 кг марихуаны и гашиша попытался ввезти в Беларусь россиянин-10

# Наркотики # происшествия # Антон Бычковский # Фотофакт

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