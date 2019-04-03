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В Лельчицком районе из-за опрокидывания трактора погибла жена водителя

03 апреля 2019 09:36
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Новости Беларуси. Вечером 2 апреля в Лельчицком районе перевернулся самодельный трактор. Погибла супруга водителя.  

Как сообщает УГАИ МОБ МВД Беларуси, 34-летний житель деревни Убортская Рудня ехал по деревне Острожанка по улице Буйновичской. В определённый момент ТС оказалось на встречке, водитель попытался вернуть трактор на свою полосу, но машина опрокинулась.  

Травмы получила 30-летняя жена водителя. Гражданин не стал сразу вызывать медиков, он самостоятельно доставил супругу домой, откуда обратился в скорую. Прибывшие медработники констатировали смерть потерпевшей.  

Отмечается, что в 2016 году мужчина был лишён водительских прав за нахождение за рулём в нетрезвом виде.  

Весной 2019 года в Любанском районе Volkswagen съехал в кювет и перевернулся.  

Пассажир погиб, водитель был доставлен в реанимацию – здесь подробности.  

# Авария в Гомельской области # происшествия

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