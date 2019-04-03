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В Новополоцке 23-летний монтажник упал с 30-метровой высоты

03 апреля 2019 08:49
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Новости Беларуси. Днём 2 апреля в Новополоцке на территории ОАО «Нафтан» при падении с высоты погиб 23-летний монтажник.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, молодой человек выполнял монтажные работы на колонне аминовой установки газов и рефлекса на высоте 30 метров.  

В определённый момент рабочий сорвался и упал. От полученных травм парень скончался до приезда медиков.  

К месту происшествия выбывала СОГ. По факту случившегося ведётся проверка.  

Зимой 2019 года в Фаниполе при укладке канализационных труб погиб рабочий.  

В котловане произошёл обвал земли – подробнее здесь.  

# Гибель рабочего # происшествия

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