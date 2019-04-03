В Новополоцке 23-летний монтажник упал с 30-метровой высоты

Новости Беларуси. Днём 2 апреля в Новополоцке на территории ОАО «Нафтан» при падении с высоты погиб 23-летний монтажник.
Как сообщает УВД Витебского облисполкома, молодой человек выполнял монтажные работы на колонне аминовой установки газов и рефлекса на высоте 30 метров.
В определённый момент рабочий сорвался и упал. От полученных травм парень скончался до приезда медиков.
К месту происшествия выбывала СОГ. По факту случившегося ведётся проверка.
Зимой 2019 года в Фаниполе при укладке канализационных труб погиб рабочий.
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