В Новополоцке 23-летний монтажник упал с 30-метровой высоты

Новости Беларуси. Днём 2 апреля в Новополоцке на территории ОАО «Нафтан» при падении с высоты погиб 23-летний монтажник.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, молодой человек выполнял монтажные работы на колонне аминовой установки газов и рефлекса на высоте 30 метров.

В определённый момент рабочий сорвался и упал. От полученных травм парень скончался до приезда медиков.

К месту происшествия выбывала СОГ. По факту случившегося ведётся проверка.

Зимой 2019 года в Фаниполе при укладке канализационных труб погиб рабочий.