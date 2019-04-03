На ферме в Копыльском районе погиб упавший с 7 метров рабочий

Новости Беларуси. 25 марта в Копыльском районе на территории молочно-товарной фермы во время ремонта вентиляционных каналов на крыше с высоты семи метров упал рабочий стройбригады.

Как сообщает УСК по Минской области, 29-летний мужчина в результате падения получил тяжкие телесные повреждения. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался.