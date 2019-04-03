На ферме в Копыльском районе погиб упавший с 7 метров рабочий

Новости Беларуси. 25 марта в Копыльском районе на территории молочно-товарной фермы во время ремонта вентиляционных каналов на крыше с высоты семи метров упал рабочий стройбригады.
Как сообщает УСК по Минской области, 29-летний мужчина в результате падения получил тяжкие телесные повреждения. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался.
Фото: УСК по Минской области
Возбуждено уголовное дело.
На месте происшествия зафиксирована следовая картина. Установлено, что на случившееся повлияли нарушения техники безопасности и в организации работы по охране труда, а также ненадлежащий контроль со стороны прораба.
Ремонтом занимались люди, которые не прошли инструктаж, а работы на высоте выполнялись без специальных средств защиты, страховочных поясов.
Зимой 2018 года в Новополоцке на рабочего упали сброшенные с четвёртого этажа перила.
Мужчина погиб – подробности здесь.