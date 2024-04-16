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20 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Минске – новые подробности

16 апреля 2024 10:56
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Точные обстоятельства и причины ДТП в Минске, в котором пострадали 20 человек, установят судебные экспертизы. Как сообщалось в программе Новости «24 часа» на СТВ, утром на Смиловичском тракте столкнулись автобус и грузовик.

20 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Минске – новые подробности-1

По предварительным данным, 55-летний водитель пассажирского автобуса, двигаясь со стороны поселка Сосны в направлении улицы Селицкого, въехал в стоящий на обочине грузовик. Пострадали пассажиры общественного транспорта. Среди них – 2 несовершеннолетних. Все они доставлены в 7 больниц Минска для проведения диагностики и лечения с различными травмами.

20 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Минске – новые подробности-4

Владислав Андрухович, заместитель начальника отдела ГАИ Заводского РУВД:
Причины устанавливаются. На месте работали сотрудники ГАИ, МЧС, скорой медицинской помощи и Следственного комитета. По предварительным данным, вина еще не установлена, будет проводиться дальнейшая проверка.

20 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Минске – новые подробности-7

На месте ДТП продолжают работать следователи. Экспертами используются возможности передвижной криминалистической лаборатории.

# ДТП # происшествия

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