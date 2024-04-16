Прямой эфир

В Минске рейсовый автобус столкнулся с грузовиком – пострадали 14 человек

16 апреля 2024 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Рейсовый автобус этим утром столкнулся с грузовиком в Минске. Пострадали 14 человек. Они доставлены в учреждения здравоохранения для оценки состояния здоровья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске рейсовый автобус столкнулся с грузовиком – пострадали 14 человек-1

По данным МВД, около 8 утра при движении по Смиловичскому тракту со стороны поселка Сосны в направлении улицы Селицкого маршрутный автобус совершил столкновение со стоящим грузовиком. По данным Минздрава, медицинскую помощь пострадавшим на месте ДТП оказывали специалисты восьми бригад скорой. Люди получили травмы разной степени тяжести. Информацию о состоянии пострадавших родственники могут узнать в справочных службах больниц № 2, 5, 6, 10, БСМП, РНПЦ неврологии и нейрохирургии, РНПЦ травматологии и ортопедии.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

# ДТП

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за наводнения в Пакистане погибли как минимум 38 человек
16 апреля 2024 07:41

Из-за наводнения в Пакистане погибли как минимум 38 человек

ВС РФ серьезно повредили украинский аэродром, где ждали F-16
16 апреля 2024 07:40

ВС РФ серьезно повредили украинский аэродром, где ждали F-16

Польша присоединится к проекту НАТО «Небесный щит» – Дональд Туск
16 апреля 2024 07:39

Польша присоединится к проекту НАТО «Небесный щит» – Дональд Туск

Байден не захотел давать показания о деловых операциях своей семьи
16 апреля 2024 07:32

Байден не захотел давать показания о деловых операциях своей семьи

В Марокко пересыхает одно из важнейших для сельского хозяйства водохранилищ
16 апреля 2024 07:15

В Марокко пересыхает одно из важнейших для сельского хозяйства водохранилищ

Жители Тбилиси собрались на акцию протеста против закона об иноагентах
16 апреля 2024 07:14

Жители Тбилиси собрались на акцию протеста против закона об иноагентах

Более 200 человек эвакуировали в испанской провинции Аликанте из-за лесных пожаров
16 апреля 2024 06:32

Более 200 человек эвакуировали в испанской провинции Аликанте из-за лесных пожаров

Французские отели начнут экономить на постояльцах – им запретят принимать ванну и пользоваться льдом
16 апреля 2024 06:29

Французские отели начнут экономить на постояльцах – им запретят принимать ванну и пользоваться льдом

Депутаты грузинского парламента подрались из-за законопроекта об иноагентах
15 апреля 2024 19:39

Депутаты грузинского парламента подрались из-за законопроекта об иноагентах

Боррель констатировал ухудшение отношений со странами Африки, Ближнего Востока и другими регионами
15 апреля 2024 18:42

Боррель констатировал ухудшение отношений со странами Африки, Ближнего Востока и другими регионами

WP: Зеленский очень злится из-за просьбы США не атаковать НПЗ России
15 апреля 2024 14:56

WP: Зеленский очень злится из-за просьбы США не атаковать НПЗ России

WP: Зеленского сильно разозлили «просьбы» Вашингтона прекратить удары по российским НПЗ
15 апреля 2024 14:06

WP: Зеленского сильно разозлили «просьбы» Вашингтона прекратить удары по российским НПЗ