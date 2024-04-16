В Минске рейсовый автобус столкнулся с грузовиком – пострадали 14 человек

Рейсовый автобус этим утром столкнулся с грузовиком в Минске. Пострадали 14 человек. Они доставлены в учреждения здравоохранения для оценки состояния здоровья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным МВД, около 8 утра при движении по Смиловичскому тракту со стороны поселка Сосны в направлении улицы Селицкого маршрутный автобус совершил столкновение со стоящим грузовиком. По данным Минздрава, медицинскую помощь пострадавшим на месте ДТП оказывали специалисты восьми бригад скорой. Люди получили травмы разной степени тяжести. Информацию о состоянии пострадавших родственники могут узнать в справочных службах больниц № 2, 5, 6, 10, БСМП, РНПЦ неврологии и нейрохирургии, РНПЦ травматологии и ортопедии.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.